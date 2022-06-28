В США испытали усовершенствованный бомбардировщик

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели демонстрацию новой системы спутниковой связи IRIS. Возможности системы связи за пределами прямой видимости испытали на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике B-52 Stratofortress, который оснастили терминалом Iridium Certus. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает Defence Blog.

Система позволяет самолету передавать и получать данные и видео в реальном времени.

В ходе испытаний военные оценили возможность самолета передавать и получать данные. Система IRIS использует низкоорбитальную группировку спутников Iridium NEXT. Пропускная способность терминала Iridium Certus составляет 704 килобита в секунду.

Испытания показали, что систему можно использовать для оперативного и тактического управления дальней авиацией ВВС США.