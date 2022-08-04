В Госдепе США положительно оценили решение ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти

Администрация США положительно оценивает решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это шаг в правильном направлении", - сказал Хохштейн, слова которого приводят американские СМИ.

В сообщениях отмечается, что хоть речь и идет о незначительном увеличении квот, Хохштейн не стал заострять на этом внимание.

"В конце концов, мы будем оценивать не количество баррелей, а то, снижаются ли цены на нефть", - сказал он. По словам Хохштейна, администрация президента Джо Байдена будет стремиться обеспечить дальнейшее снижение цен на этот энергоресурс.