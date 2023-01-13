В результате торнадо в США погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще 12 пострадали в США в результате торнадо. Об этом сообщило Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по меньшей мере шесть человек погибли в штате Алабама и еще один умер в штате Джорджия в результате торнадо.

Как сообщает агентство со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям по округу Отога (штат Алабама), по оценкам властей, от 40 до 50 домов были повреждены в результате непогоды.

По данным портала poweroutage.us, в Джорджии и Алабаме без электричества остаются более 65,6 тыс. и 32,5 тыс. потребителей соответственно.