Белый дом заявил, что объект в небе над Канадой сбили по указанию Байдена

Неопознанный объект в воздушном пространстве Канады был сбит истребителями американских ВВС, приказ на уничтожение объекта отдавал президент США Джо Байден. Об этом в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НОРАД (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки - прим. ТАСС) отслеживало его [объект] на протяжении порядка 24 часов, и затем президент [США Джо Байден] дал добро на то, чтобы два истребителя F-22 его сбили, - сказала она в интервью телеканалу MSNBC. - Он упал на канадской территории, так что мы делали это во взаимодействии с Канадой".

Жан-Пьер объяснила подобные действия американских летчиков в небе над Канадой сотрудничеством двух государств в рамках НОРАД.

В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter сообщил, что НОРАД по его приказу сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Он уточнил, что объект был сбит американским истребителем F-22.