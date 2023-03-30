ВВС США откажутся от закупок гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin

Военно-воздушные силы не будут продолжать программу создания гиперзвукового оружия, разрабатываемую компанией Lockheed Martin, отдавая приоритет конкурирующей с ней в этом сегменте Raytheon. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило агентство Bloomberg.

Оно ссылается на сообщение помощника министра ВВС по закупкам Эндрю Хантера подкомитету Палаты представителей по вооруженным силам, который заявил, что военно-воздушные силы "в настоящее время не намерены осуществлять последующие закупки" оружия, известного как ARRW.

Тем не менее, военный чиновник отметил, что будут проведены еще два дополнительных летных испытания для сбора важных данных по программе ARRW.

Хантер не назвал причин отказа, однако, как пишет Bloomberg, это, вероятно связано с тем, что "недавнее испытание ARRW провалилось: канал передачи данных от оружия был потерян во время полета".

Министр ВВС Фрэнк Кендалл также признал во вторник, что испытание, проведенное 13 марта, "не увенчалось успехом".

Он, выступая в одном из комитетов Палаты представителей, сказал, что ВВС "больше привержены" программе компании Raytheon, которая разработала гиперзвуковую ударную крылатую ракету.