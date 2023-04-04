Apple сократит число рабочих мест в компании

Компания Apple сократит число сотрудников корпоративного отдела розничной продажи. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации его источников, компания называет такой шаг попыткой оптимизации работы, а не увольнением. Число сотрудников, попадающих под сокращение, не уточняется, однако ожидается, что оно будет незначительным.

В штаб-квартире Apple в американском Купертино (штат Калифорния) отказались комментировать информацию о сокращении, отметило агентство.

В феврале издание Bloomberg сообщило, что доходы технологических компаний США в 2022 году значительно сократились из-за падения продаж их продуктов в результате экономического кризиса. Из-за сокращения спроса акции Apple упали на 5,6%.