Белый дом: госсекретарь, главы Минфина и Минторга США посетят КНР в подходящий момент

Белый дом ожидает, что американский госсекретарь, а также главы Минторга и Минфина США посетят Китай, когда Вашингтон посчитает, что наступило подходящее для этого время. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Говоря о госсекретаре США Энтони Блинкене, она отметила, что "его визит в КНР будет перенесен на то время, когда это позволят обстоятельства". "Когда мы посчитаем, что время пришло, мы также ожидаем, что будет ряд контактов с участием американских должностных лиц. Мы говорили о том, что министр финансов [США Джанет Йеллен] и министр торговли [США Джина Раймондо] посетят Китай в какой-то момент, когда мы посчитаем, что время пришло", - отметила Жан-Пьер. "Мы всегда призывали к тому, чтобы был надежный канал связи между США и КНР", - добавила она.

Блинкен отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.

Ранее американская сторона неоднократно сигнализировала о том, что хотела бы организовать вскоре визиты в Китай Блинкена, Йеллен и Раймондо. Кроме того, Белый дом отмечал в последние недели желание президента США Джо Байдена провести новую беседу по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость того, чтобы власти Соединенных Штатов глубоко переосмыслили свою политику в отношении КНР.