Трамп предстанет перед судом по делу в связи с секретными документами

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп прибыл во Флориду, где во вторник он будет стоять перед судом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами, передает Trend.

Судебное назначено на вторник в 15:00 по местному времени в Майами. Арест Трампа не планируется, и, вероятно, его пребывание в суде займет два-три часа. Бывший президент уже заявил, что новое уголовное дело против него является вмешательством в выборы.

Обвинительное заключение, опубликованное в электронной базе данных суда Южного округа Флориды в пятницу, содержит 38 пунктов обвинения против Трампа и его помощника Уолта Наута.