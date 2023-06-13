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Трамп предстанет перед судом по делу в связи с секретными документами

США Материалы 13 июня 2023 04:50 (UTC +04:00)
Трамп предстанет перед судом по делу в связи с секретными документами

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БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп прибыл во Флориду, где во вторник он будет стоять перед судом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами, передает Trend.

Судебное назначено на вторник в 15:00 по местному времени в Майами. Арест Трампа не планируется, и, вероятно, его пребывание в суде займет два-три часа. Бывший президент уже заявил, что новое уголовное дело против него является вмешательством в выборы.

Обвинительное заключение, опубликованное в электронной базе данных суда Южного округа Флориды в пятницу, содержит 38 пунктов обвинения против Трампа и его помощника Уолта Наута.

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