Intel выплатит израильской фирме $353 млн за расторжение соглашения

Intel отказалась от планов приобретения израильского производителя полупроводников Tower Semiconductor и готова выплатить $353 млн в качестве санкций. Американская компания объявила о расторжении договора на приобретение Tower Semiconductor в связи с невозможностью получения необходимых регулирующих разрешений в срок. Об этом сообщила Intel, передает Trend.

"Корпорация Intel объявила сегодня о том, что по обоюдному согласию с компанией Tower Semiconductor они решили расторгнуть соглашение о приобретении Tower в связи с невозможностью получения необходимых регулирующих разрешений, предусмотренных соглашением о слиянии, заключенным 15 февраля 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американской компании. Intel также обязалась выплатить компании Tower сумму в размере $353 млн как компенсацию за разрыв договора. Глава Intel, Пэт Гелсингер, подчеркнул, что обе стороны будут искать возможности для сотрудничества в будущем.

В феврале 2022 года Intel объявила о своих намерениях приобрести Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Планировалось, что это приобретение позволит Intel расширить свои производственные мощности и более успешно конкурировать с крупной тайваньской компанией TSMC, которая является лидером в производстве и экспорте полупроводниковых устройств.