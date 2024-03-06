Байден продлил санкции США против Венесуэлы

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден распорядился продлить односторонние санкции США против Венесуэлы еще на год.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что ситуация в Венесуэле, вынудившая Вашингтон принять в 2015 году различные ограничительные меры против Каракаса, "продолжает представлять чрезвычайную и крайнюю угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"Поэтому <...> я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайно ситуации [в отношении Венесуэлы], вступившее в силу [в 2015 году] на основании исполнительного указа 13692", - сказал президент США.