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США введут санкции против властей Грузии в случае подрыва демократии в стране - Джеймс О'Брайен

США Материалы 14 мая 2024 22:13 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Если в Грузии будет нарушена демократия, США введут персональные санкции против руководства страны.

Об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время пресс-конференции в Тбилиси, передает Trend.

Он заявил, что если закон о иноагентах будет принят без согласования с нормами ЕС, а также если будет наблюдаться насилие в отношении мирных протестующих, то США введут ограничения. О'Брайен отметил, что это будут финансовые санкции и запрет на поездки для лиц, ответственных за эти действия, и их семей.

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