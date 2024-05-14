США введут санкции против властей Грузии в случае подрыва демократии в стране - Джеймс О'Брайен

БАКУ /Trend/ - Если в Грузии будет нарушена демократия, США введут персональные санкции против руководства страны.

Об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время пресс-конференции в Тбилиси, передает Trend.

Он заявил, что если закон о иноагентах будет принят без согласования с нормами ЕС, а также если будет наблюдаться насилие в отношении мирных протестующих, то США введут ограничения. О'Брайен отметил, что это будут финансовые санкции и запрет на поездки для лиц, ответственных за эти действия, и их семей.