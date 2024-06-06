США ввели визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США вводит визовые санкции против десятков граждан Грузии, в том числе членов правительства, парламента и их родственников.

Как передает Trend, об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

По его словам, Вашингтон готов принять дополнительные меры в отношении принятого в стране закона об иноагентах.

Миллер отметил, что в первый список визовых ограничений входят члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и обычные граждане. "Мы надеемся, что грузинские лидеры пересмотрят свои действия и предпримут шаги для достижения давно заявленных демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Но если они этого не сделают, Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия", - сказал он.

Миллер добавил, что США готовы ввести дополнительные санкции и предпринять все другие необходимые шаги.