В честь Дня Республики в Баку покажут спектакль "Али и Нино" (ВИДЕО)

18 мая 2017 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 28 мая состоится показ спектакля "Али и Нино", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Показ спектакля, поставленного по всемирно известному роману Курбана Саида, будет приурочен к празднуемому 28 Мая - Дню Республики Азербайджан.

Режиссёр-постановщик спектакля - Ильгар Сафат, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, постановщик танцев - заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева.

Главные роли исполняют - Мурад Мамедов (Али) и Хаджар Агаева (Нино). В постановке также заняты - народный артист Юрий Балиев (князь Дидиани), заслуженные артисты Фирдовси Атакишиев (брат Сафар хана - Асад-ас-Салтане Ширваншир), Эльмира Асланова (княгиня Орбелиани), Елена Спицына (княгиня Кипиани, мать Нино), актеры Ягуб Зейналов (князь Кипиани, отец Нино), Максуд Мамедов (потомственный аристократ Сафар хан Ширваншир, отец Али), Ибрагим Чингиз (Ильяс бек, друг Али), Рустам Керимов (Мухамед Гейдар, друг Али), Заур Терегулов (Сеид Мустафа, друг Али), Ярослав Трифонов (Гочу, родственник Али) и другие.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

(Автор: Джани Бабаева)

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