В Азербайджане начал работу сервисный центр для российских вертолетов

27 сентября 2018 11:23 (UTC+04:00)

Совместный сервисный центр холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") и азербайджанской Silk Way Helicopter Services начал работу, выездной бригадой уже отремонтирован первый Ми-8АМТ, идет наращивание мощностей центра. Об этом в четверг сообщил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, передает РИА Новости.

"У нас по этому проекту идет плановая работа. В июне этого года мы уже совместно с Silk Way отремонтировали один вертолет, который принадлежит им. Сейчас речь идет о ремонте второго вертолета. То есть это такое поэтапное наращивание мощностей и компетенций по ремонту вертолетов", — сказал Чечиков на выставке ADEX-2018.

Он отметил, что сейчас также идет обучение персонала и планируются поставки нового оборудования.

"Год назад наши партнеры, азербайджанская сторона, нарастили свои мощности, пока что это базовая площадка для выполнения выездного ремонта. Если будет дальнейшее развитие, они могут стать полноценным сервисным центром по обслуживанию и ремонту", — добавил Чечиков.

На прошлой выставке ADEX-2016 "Вертолеты России" подписали с главой Silk Way Helicopter Services Азером Султановым соглашение о создании на территории Азербайджана совместного предприятия по обслуживанию и ремонту российских гражданских вертолетов типа Ми-8/17.

Вертолеты Ми-8/17 предназначены для работы в любых климатических условиях, поскольку имеют возможность применения в широком диапазоне условий и температур.

Напомним, оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.

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