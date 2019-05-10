Военная продукция Азербайджана будет представлена на международной выставке в Минске

10 мая 2019 23:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство оборонной промышленности Азербайджана представит отечественную военную продукцию на IX Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019, которая состоится в Минске 15-18 мая при организационной поддержке Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, Азербайджан впервые будет представлен на выставке отдельным павильоном и будет демонстрировать свою военную продукцию. Данная выставка является одной из крупнейших в Восточно-Европейском регионе, и проводится каждые два года, начиная с 2001 года. В Минск отправится большая делегация во главе с заместителем министра Яхьей Мусаевым.

В национальном павильоне Азербайджана будет демонстрироваться ориентированная на экспорт продукция, производимая на предприятиях миноборонпрома, - снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, боеприпасы и др.

Ожидается, что в ходе визита Яхья Мусаев, помимо представителей государственных и правительственных структур Беларуси, встретится также и с руководителями делегаций ряда стран, представителями ведущих компаний военной отрасли.

В рамках четырехдневной выставки запланировано проведение и Международной научной конференции по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности.

Отметим, что министерство оборонной промышленности Азербайджана представляла отечественную военную продукцию на более чем 40 международных выставках.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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