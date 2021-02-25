Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина, выдававшего себя за должностное лицо

БАКУ /Trend/ - По итогам предварительной проверки, проведенной на основании поступившей информации о противозаконных действиях Бабаева Заура Худабахыш оглу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Генпрокуратуре, в ходе проведенных следственно - оперативных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Заур Бабаев, представившись как должностное лицо государственного органа, в различное время дав ложные обещания по оказанию помощи в сокращении срока наказания обвиняемого, содержащегося в пенитенциарном учреждении, а также в приватизации жилья и назначении пенсии, под предлогом якобы передачи должностным лицам путем мошенничества присвоил денежные средства отдельных лиц в размере 40 тысяч манатов, сподвигнув граждан дать взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

В ходе расследования 25 февраля Зауру Бабаеву было предъявлено обвинение по статьям 310 (присвоение полномочий должностного лица), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения заключение под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно - оперативные мероприятия по установлению других лиц, в той или иной форме участвовавших в совершении данного преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)