В Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV и 3 других телеканалов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решением Национального совета по телевидению и радио Азербайджана аннулированы лицензии Lider TV, Dalğa TV, Mingəçevir TV и ARB Ulduz TV.

Об этом сообщили в понедельник Trend в нацсовете.

24 мая состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио, на котором обсуждалась нынешняя ситуация в сфере телерадиовещания.

Учитывая, что банкротство ООО Lider TV и Radio-Azərbaycan подтверждено вступившим в законную силу постановлением суда, принято решение о прекращении действия лицензии за №169, выданной 19 января 2018 года Национальным советом по телевидению и радио ООО на общенациональное телерадиовещание, и приостановке теле- и радиовещания Lider TV и Radio-Azərbaycan с 00:00 первого июня 2021 года.

Кроме того, учитывая, что ООО Kaspi Global (Dalğa TV) на протяжении более 30 дней не осуществляло спутниковое вещание, а телерадиокомпания Mingəçevir TV и ООО Alternativ Tele-Radio (ARB Ulduz TV) в течение года без каких-либо оснований не осуществляли вещание на протяжении 60 дней, на заседании были приняты соответствующие решения об аннулировании их лицензий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)