Цена скидки: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали популярные схемы онлайн-мошенничества в «чёрную пятницу»

БАКУ /Trend/ - «Лаборатория Касперского» опубликовала отчёт об актуальных киберугрозах в сфере онлайн-шопинга в преддверии «чёрной пятницы». По данным* компании, в 2023 году в мире было выявлено более 13 млн фишинговых атак, в рамках которых злоумышленники мимикрировали под популярные маркетплейсы, люксовые бренды и магазины гаджетов.

Фишинг и скам остаются одними из наиболее актуальных тактик среди мошенников. Так, за первые десять месяцев 2023 года решения компании выявили по всему миру почти 31 млн фишинговых атак, нацеленных на онлайн-магазины, платёжные системы и финансовые организации*. При этом в 43,5% случаев злоумышленники маскировались под платформы электронной коммерции (13 млн атак).

Начиная с октября количество доменов, использующих слова «чёрная пятница» (black friday), выросло в три раза. Среди таких сайтов встречаются как полностью выдуманные магазины, так и правдоподобные копии реальных онлайн-площадок. В «Лаборатории Касперского» постоянно выявляют многочисленные поддельные страницы магазинов одежды, бытовой техники и электроники. Чаще всего встречается схема, при которой люди в итоге не получают якобы приобретённые товары.

Целятся злоумышленники и в тех, кто интересуется гаджетами. Например, они активно создают поддельные страницы с предложением продукции Apple. В целом с января по октябрь 2023 года решения «Лаборатории Касперского» обнаружили глобально 2,8 млн фишинговых атак на пользователей с упоминанием продуктов этого бренда. С мошенничеством сталкиваются и геймеры, в частности при попытке купить игровую консоль.

«Часто за волной праздничных рассылок и специальных предложений, приуроченных к „чёрной пятнице“, скрываются мошенники. Рекомендуем быть внимательными и следовать правилам безопасного шопинга: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, перепроверять адрес сайта, прежде чем вводить на нём личные и платежные данные, а также использовать защитное решение, которое подскажет, если вы попытаетесь перейти по фишинговой или скам-ссылке», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы безопасно совершать покупки в «чёрную пятницу», эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

критически относиться к ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте; тщательно проверять личность отправителя, прежде чем что-то открывать;

проверять подлинность сайта интернет-магазина, прежде чем передавать какую-то информацию; обращать внимание на то, правильный ли у них URL-адрес, есть ли орфографические ошибки или небрежности в дизайне;

использовать надёжное защитное решение. Например, Kaspersky Premium помогает пользователям защититься от фишинга и скама;

проверять отзывы, прежде чем приобрести товар, особенно если магазин неизвестный;

отслеживать списания с банковской карты и в случае подозрительных операций сразу обратиться в свой банк.

Узнать больше о ландшафте киберугроз при онлайн-шопинге в 2023 году можно на сайте Securelist.com.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского».