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Подорвавшемуся на мине в Тертере ампутировали ступню - ANAMA

Азербайджан Материалы 4 февраля 2024 20:54 (UTC +04:00)
Подорвавшемуся на мине в Тертере ампутировали ступню - ANAMA

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Левая ступня, подорвавшегося на мине в Тертере, была ампутирована.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA).

"ANAMA призывает граждан обращать внимание на минные знаки, особенно учитывая, что территории вдоль бывшей линии соприкосновения сильно загрязнены минами", - говорится в обращении агентства к гражданам.

Отметим, что сегодня примерно в 17:00 в результате взрыва мины на территории села Гызылоба Тертерского района житель села Гарадаглы Тертерского района Алиев Гасанали Шахин оглу (2001 г.р.) получил ранение.

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