В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.
Как сообщает Trend, на мероприятии, состоявшемся на Национальной арене гимнастики, сначала состоялся парад стран-участниц.
Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде напомнила, что Баку принимает эти соревнования уже в девятый раз. Отметив, что гимнастика является символом грации и красоты, она пожелала всем спортсменам успехов на турнире.
После официального выступления Кубок мира был объявлен открытым.
Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего мероприятие продолжилось художественной программой.
В турнире принимают участие гимнасты из 38 стран.
Спортсмены продемонстрируют свое мастерство в отдельных видах и в многоборье.
Азербайджан в индивидуальной программе представляют Камилла Сеидзаде и Зохра Джафарова.
По традиции, лучшей гимнастке, набравшей наибольшее количество баллов, будет вручен Кубок AGF Trophy.
Отметим, что соревнования, стартовавшие сегодня, завершатся 20 апреля.