Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

24 апреля 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) объединяет не только Турцию, Грузию и Азербайджан, но также соединяет Китай и страны Центральной Азии с Европой, сказал, министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра все перечисленное делает этот проект весьма важным, придавая железнодорожному коридору БТК стратегическое значение.

Министр отметил, что в ближайшие годы значение железной дороги БТК еще больше возрастет.

Отметим, что открывшаяся в октябре прошлого года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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