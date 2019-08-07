Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 7 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 7 августа подорожала на 36,9665 маната, составив 2524, 3215 маната, унция серебра - на 0,5006 маната, до 28, 4464 маната, унция платины подешевела на 1,9465 маната, составив 1453, 1005 маната, унция палладия подорожала - на 0,8585 маната, до 2440, 3840 маната.

Название 07.08.2019 06.08.2019 Золото XAU 2524.3215 2487.3550 Серебро XAG 28.4464 27.9458 Платина XPT 1453.1005 1455.0470 Палладий XPD 2440.3840 2439.5255

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 7 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

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