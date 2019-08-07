Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 7 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 7 августа подорожала на 36,9665 маната, составив 2524, 3215 маната, унция серебра - на 0,5006 маната, до 28, 4464 маната, унция платины подешевела на 1,9465 маната, составив 1453, 1005 маната, унция палладия подорожала - на 0,8585 маната, до 2440, 3840 маната.
|
Название
|
07.08.2019
|
06.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2524.3215
|
2487.3550
|
Серебро
|
XAG
|
28.4464
|
27.9458
|
Платина
|
XPT
|
1453.1005
|
1455.0470
|
Палладий
|
XPD
|
2440.3840
|
2439.5255
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 7 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
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