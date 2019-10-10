Между Азербайджаном и Турцией подписан протокол о сотрудничестве

10 октября 2019 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На проходящей сегодня в Баку конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции" подписан протокол о сотрудничестве между Турецким институтом стандартов, Научно-исследовательским институтом экономических реформ и Сумгайытским химическим промышленным парком.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров принявший участие в работе конференции.

По словам замминистра, протокол окажет положительное влияние на дальнейшее развитие отношений в этой сфере, а также на внедрение международных стандартов на предприятиях.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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