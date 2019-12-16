С реализацией программы “Azerbaijan Digital Hub” Азербайджан превратится в Региональный Цифровой Центр

За последние 25 лет Азербайджан прошел важный путь развития превратившись в энергетический и транспортный центр региона. Целенаправленная политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, реализованные им крупные инфраструктурные проекты, а также продолжение данной политики со стороны господина Президента Ильхама Алиева и проведенные им реформы во всех сферах деятельности, привели к устойчивому развитию Азербайджана и на данный момент наша страна является лидером в регионе.

На сегодняшний день мир шагнул навстречу Четвертой Промышленной Революции (Промышленность 4.0). Промышленность 4.0 требует от нас более гибкой реакции на процессы и применение инноваций во всех сферах нашей жизни. Промышленность 4.0 открывает перед нами немыслимые возможности, предоставляет обществу и государствам возможности цифровой трансформации. В условиях Промышленности 4.0 открываются новые возможности и перед Азербайджаном. Сегодня, благодаря удачному географическому расположению и статусам энергетической и транспортного центров, а также благодаря своему потенциалу, Азербайджан еще и может стать Региональным Цифровым Центром для близлежащих регионов.

Именно учитывая все эти возможности и в особенности целенаправленную политику главы государства Господина президента Ильхама Алиева в направлении устойчивого развития ИКТ сектора, дочерняя компания одной из самых крупных компаний частного сектора страны компании “Bakcell” – магистральный интернет провайдер “AzerTelecom” осуществляет программу “Azerbaijan Digital Hub” по трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.

Эта программа предполагает превращение Азербайджана в Региональный Цифровой Центр между Азией и Европой и лучшее удовлетворение потребностей стран Кавказа, СНГ, Ближнего Востока, Средней и Южной Азии и других близлежащих регионов (1/4 мирового населения или 1,8 млрд. людей) в интернете и различных цифровых услугах. Также, программа преследует цель добавление Баку на мировую интернет карту, как Точку Обмена Интернет-Трафиком (IXP) наряду с такими городами, как Амстердам, Франкфурт, София, Лондон, Стамбул, Дубай.

Программа “Azerbaijan Digital Hub” состоит из 3 этапов и в итоге внесет вклад в формирование цифровой экосистемы. Первым этапом программы является реализация крупных инфраструктурных проектов, как в пределах так и за пределами страны, вторым этапом – превращение Баку в Точку Обмена Интернет-Трафиком (IXP) и построение здесь

регионального Дата Центра, третьим же этапом является формирование цифровой экосистемы.

Реализация данной программы внесет свой вклад в открытие новых рабочих мест, ускорит процесс цифровизации, приведет к формированию цифровой экономики и развитию малого и среднего бизнеса в этом направлении, созданию новых цифровых продуктов, а также их экспорт под брендом “Made in Azerbaijan”. Все это в итоге создаст условия для формирования и развития цифровой экосистемы в стране. В особенности, после реализации первого этапа - этапа построения устойчивой магистральной инфраструктуры, вторым этапом будет построение самого крупного в регионе Дата Центра, что позволит крупнейшим контент провайдерам (таким как Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Netflix, Tencent и другие) открыть здесь свои представительства, а также хранить и переносить информацию и контент в другие регионы именно из нашей страны.

Для осуществления программы реализуются крупные инфраструктурные проекты

В рамках программы “Digital Hub” уже проведен ряд работ. В направлении построения инфраструктуры внутри страны, “AzerTelecom” в сотрудничестве с ЗАО Азербайджанские железные дороги реализовывает проект по прокладке магистральных фибер-оптических кабельных линий вдоль существующей железнодорожной защитной полосы, что усилит цифровую инфраструктуру страны, и приведет к формированию устойчивой инфраструктуры по всей стране. Это также приведет к формированию широкополосных фибер-оптических кабельных соединений с соседними странами - Россией, Грузией, Турцией и Ираном, а также создаст условия для пересечения инфраструктур различных международных телекоммуникационных операторов в направлениях Север-Юг и Восток-Запад.

“AzerTelecom” также реализует проект по прокладке Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии с высокой пропускной способностью по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии в рамках построения инфраструктуры за пределами страны. Магистральная кабельная линия будет проведена в двух направлениях: по маршруту Азербайжан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан.

Отметим, что 19 марта этого года был подписан межгосударственный договор между Азербайджаном и Казахстаном по проложению Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря (TransCaspian Fiber Optic – TCFO). Договор о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном же был подписан 28 ноября в Ашхабаде в рамках 12-ой Международной выставки Телекоммуникаций и IT индустрии - “Туркментел 2019”.

Согласно межгосударственным договорам, длина магистральной кабельной линии, проходящей по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном будет

составлять 380-400 км и будет построена компанией “AzerTelecom” со стороны Азербайджана и компаниями “KazTransCom” и “Transtelecom” со стороны Казахстана. Длина маршрута между Азербайджаном и Туркменистаном же будет составлять примерно 300 км и проложение ее осуществят телекоммуникационные операторы “AzerTelecom” и “Tуркментелеком”.

Прохождение Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии через Азербайджан сформирует коридор между Европейским и Азиатскими континентами – создаст новый Цифровой Шелковый Путь на месте исторически существующего Шелкового Пути, приведет к развитию телекоммуникационных инфраструктур на Кавказе, Средней и Южной Азии, Дальнего Востока, и сыграет важную роль в улучшении обеспечения этих регионов интернет и в будущем цифровыми услугами посредством Азербайджана.

Исследования показывают что, потребность к интернету на Азиатском континенте растет с каждым годом. В данный момент на континенте проживает более 4.2 млрд. людей. Основываясь на информацию, предоставленную Internet World Stats (Международный интернет ресурс, предоставляющий информацию о мировой статистике пользования интернетом, населении, социальных медиа и исследующий интернет рынок) распространение интернета в Азии составляет 54.2 %. Населения Европейского континента составляет приблизительно 1 млрд. людей (распространение интернета здесь составляет 86.8 %). Как основные контент провайдеры, так и основные Точки Обмена Интернет-Трафиком (IXP) расположены в Европе. Другими словами, Европа является производителем интернета и контента, а Азия ее потребителем. Ежегодное увеличение потребности в интернет трафике и контенте на Азиатском континенте вынуждает государства и телекоммуникационных операторов искать и строить новые маршруты.

Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия обеспечит потребность Азиатских стран в дата трафику

Осуществляемая компанией “AzerTelecom” вместе с партнерами - телекоммуникационными компаниями Казахстана и Туркменистана и проходящая по дну Каспийского моря Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия приведет к позиционированию Азербайджана, как Цифрового Центра между Европой и Азией, а также создаст условия для предоставления новых услуг связи (connectivity) странам региона. В отличие от существующих маршрутов, посредством, которых страны регионов получают дата трафик, Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия будет обладать многими преимуществами. Среди них нижеперечисленные:

- Воспользуясь уникальным географическим положением Азербайджана (центр Северо-Южного и Восточно-Западного коридора) маршрут Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии будет короче других;

- Краткость маршрута позволит серьезно уменьшить задержку (latency) в передачи данных. На сегодняшний день, из-за неизбежности преодолевания больших расстояний наблюдается задержка в передаче дата трафика во всех маршрутах между Азией и Европой;

- Маршрут Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии будет адекватно отвечать потребностям стран Средне и Южно Азиатского регионов в потреблении даты и услуг связи и полностью удовлетворит потребности дата транзита между Европой и Азией.

Прокладка Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии приведет к цифровому развитию и ускорит процессы цифровой трансформации в Азербайджане и в целом большей части ареала Азиатского континента.

В целом, осуществление программы “Digital Hub” приведет к устойчивому развитию телекоммуникационного сектора в условиях Промышленности 4.0, применению инноваций в различных сферах, продвижению позиции нашей страны в международных рейтингах, развитию экономики и внесет вклад в реализацию процессов цифровой трансформации.

Автор: Фуад Аллахвердиев

Генеральный директор ООО “AzerTelecom”

Руководитель программы “Azerbaijan Digital Hub”

Об авторе: Фуад Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в ИКТ-секторе. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в области телекоммуникаций. Ф.Аллахвердиев – выпускник двух престижных университетов. Он окончил Бакинский государственный университет и Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (программа Executive MBA). В настоящее время Ф.Аллахвердиев является генеральным директором ООО “AzerTelecom”. Компания “AzerTelecom” в дополнение к статусам Азербайджана как Энергетических и Транспортный Центр, реализует программу “Azerbaijan Digital HUB”, с целью превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.