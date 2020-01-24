Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами

24 января 2020 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Основная цель Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты - взаимное экономическое сотрудничество и развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Францией.

Как сообщает Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказала директор Палаты Зибар Гусейнова.

Она отметила, что информирующая и просветительская роль палаты влияет как на входящие в ее состав компании, так и на более широкие слои бизнес-сообщества.

Директор отметила, что палатой каждый месяц организуются официальные мероприятия, нацеленные на актуальные вопросы, по которых компаниям членам палаты предлагается помощь в развитии бизнеса через свою платформу.

Торгово-промышленная палата Азербайджана и Франции действует с 2016 года. В настоящее время Палата имеет более 60 местных, французских и международных компаний-членов.

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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