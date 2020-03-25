В Азербайджане некоторые товары освобождены от таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин».

Как сообщает Trend, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них освобождаются от таможенных пошлин.

Срок действия данного решения - до 31 декабря 2022 года.