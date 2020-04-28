Джалал Алиев: Более дешевые кредиты могут помочь оживить экономику и увеличить кредитование реального сектора

БАКУ/Trend/ - На небанковские кредитные организации также негативно повлияла ситуация в мире, вызванная пандемией коронавируса. Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

По его словам, сектор микрофинансирования является частью банковского и кредитного сектора страны. Естественно, на небанковские кредитные организации (НБКО) также повлияла негативная ситуации в мире, вызванная пандемией коронавируса. Правда, НБКО были в числе субъектов, работающих в период особого карантинного режима, однако основная целевая группа, микро- и мелкие предприниматели, особенно задействованные в торговых центрах, на рынках и в домохозяйствах, не могли свободно перемещаться, чтобы получить кредиты и продолжить свою работу, поэтому кредитование практически остановилось.

«Ситуация привела к серьезному росту задержек в погашении кредитов. Должники запаздывают с платежами как из-за снижения доходов, так и из-за невозможности добраться до платежных пунктов. НБКО проявили понимание в сложившейся ситуации и не требовали от клиентов досрочных выплат. Кроме того, организации приостановили начисление штрафов и процентов по кредитам с 19 марта»,- отметил Алиев.

Как подчеркнул председатель правления, соответствующие меры, принятые Центральным банком Азербайджана, также позволят применить рефинансирование, реструктуризацию, отсрочку платежей в адрес должников. НБКО страны разработали более благоприятные условия для снижения процентных ставок, особенно для предприятий, чтобы они имели больше доступа к кредитам. Более дешевые кредиты могут помочь оживить экономику и увеличить кредитование, как населения, так и реального сектора.

«Не стоит ожидать скорейшего возвращения экономики страны к прежнему, докарантинному, состоянию. Я считаю, что полное восстановление экономики можно ожидать в конце первого и в начале второго квартала 2021 года. Государством были приняты оперативные меры по предотвращению стремительного распространения коронавируса в нашей стране и их реализация продолжается. Ситуация, связанная с пандемией в мире, меняется ежедневно, в ответ на это под руководством Президента Ильхама Алиева в стране реализуются необходимые программы поддержки, которые приведут к полному восстановлению экономики",- подытожил он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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