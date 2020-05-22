Очередной вклад в развитие образования: Азербайджанская Образовательная сеть предоставила учителям виртуальной школы мобильный интернет

БАКУ/Trend - Крупнейшая корпоративная интранет-сеть в области образования нашей страны, Азербайджанская Образовательная cеть продолжает вносить свой вклад в развитие образования. Следующим шагом в это направление стала поддержка оператора Азербайджанской образовательной сети AzEduNet проекта «Виртуальная школа», реализуемый министерством образования Азербайджанской Республики с целью расширения возможностей дистанционного обучения для учащихся средних школ.

Таким образом, в связи с продолжением процесса онлайн-обучения в нашей стране, по инициативе AzEduNet, загружает пакет мобильного интернета объемом 5 ГБ суммой 10 манатов на баланс мобильных номеров более 10 000 учителей, зарегистрированных через портал «Виртуальная школа».

Данный шаг является не первым вкладом Азербайджанской Образовательной сети в образовательный сектор нашей страны. Следует отметить, что в рамках проекта, реализованного на основе корпоративной социальной ответственности в середине 2019 года, около 700 средних школ с количеством учеников до 60 человек в отдаленных селах Азербайджана были обеспечены неограниченным доступом к Интернету и сетевым услугам оператора Азербайджанской Образовательной Сети AzEduNet.

Одним из факторов, определяющих успешную реализацию концепции современного образования, является обеспечение образовательных учреждений сетевой инфраструктурой. В этой связи большое значение имеет расширение Азербайджанской Образовательной Сети, которая является крупнейшей интранет-сетью в стране и создает широкие возможности для применения инновационных механизмов в образовательном процессе. Следует отметить, что в настоящее время сеть расширяется и охватывает около 4000 учебных заведений.

Краткая информация об Азербайджанской Образовательной Сети:

Азербайджанская Образовательная Сеть является крупнейшей образовательной интранет-сетью, объединяющей в единой корпоративной сети образовательные учреждения различных ступеней, а также ведомства, ответственные за реализацию государственной политики в сфере образования (министерство образования и подчиненные структуры). Проект, запущенный в 2008 году в рамках реализации «Государственной Программы по информатизации системы образования Азербайджанской Республики в 2008-2012 гг.», в настоящее время охватывает 3907 образовательных учреждений во всей стране. Основные преимущества Азербайджанской Образовательной Сети, оперируемой компанией «AzEduNet», заключаются в построении единой интранет-сети и обеспечении посредством интранета услуг телеконференции (IP-телефония, видеоконференция) в образовательных учреждениях, предоставлении высокоскоростного доступа в Интернет, оберегании учащихся от вредного воздействия сети Интернет посредством фильтрации веб-контента, а также предоставлении услуг по техническому обслуживанию сетей и оборудования.