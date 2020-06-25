Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане временно блокируются вклады, принятые некоторыми ликвидированными банками (AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank) незаконным путем.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Турал Пириев.

По словам Пириева, фонд проведет расследование по этим вкладам и вернет незаконно принятые вклады, решив этот вопрос в пользу граждан.

Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.В соответствии со статьей 28.3 закона Азербайджана ”О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Несмотря на то, что регулятор запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали принимать их от граждан. В настоящее время мы наблюдаем справедливое недовольство граждан.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)