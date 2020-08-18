Аграрные услуги станут более доступными для фермеров — минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о некоторых мерах по регулированию деятельности ОАО "Агролизинг" при министерстве сельского хозяйства призван улучшить обеспечение фермеров средствами сельскохозяйственного производства, повысить эффективность оказываемых им услуг и обеспечить систематизацию этого процесса.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью и информационного обеспечения министерстве Вугар Гусейнов.

По его словам, указом главы государства ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".

"Данное ведомство обеспечит фермеров сельскохозяйственной техникой, агрохимикатами, сертифицированными семенами и саженцами, технологическим и оросительным оборудованием. Права и обязанности акционерного общества по договорам лизинга переданы Агентству аграрного кредитования и развития. Полагаем, что в результате сельскохозяйственные услуги станут более доступными для фермеров", - сказал Гусейнов.

(Текст: Турал Гараджаев)