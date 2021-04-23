За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов

Экономика 23 апреля 2021 15:53 (UTC+04:00)
За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2021-го года.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке:

https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

На конец первого квартала активы банка составляют 848 млн. манатов.

Чистый кредитный портфель банка на этот же период равен 477.2 млн. манат. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 520 млн. манат. Удельный вес кредитного портфеля в балансе Банка за первый квартал увеличился с 59 % до 61%.

В первом квартале 2021 года AccessBank выдал кредитов на сумму 130 млн. манатов. Рост кредитного портфеля по сравнению с концом 2020 года составил 18.3 миллионов манат. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и около 40% от всех микрокредитов выдаются на сельскохозяйственный сектор.

Депозитный портфель банка на конец марта составил 614 млн. манатов.

Чистые процентные доходы банка за первый квартал 2021-го года составили 12.2 млн. манат.

Чистая прибыль банка в первом квартале 2021 года составила 135 тысяч манат.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 78.4 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манат) на 28.4 млн. манатов.

На конец марта 2021 года коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 75%, что выше нормы (30%) в два с половиной раза.

«Банк почти на 70% превысил показатели роста кредитного портфеля по сравнению с бизнеc-планом. Мы продолжаем активно финансировать предпринимателей, наглядно демонстрируя что для нас значит партнерство: наша команда максимально пытается помочь восстановиться бизнесу, выходящему из карантина. Несмотря на то что финансовые показатели банка несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, мы уверены, что сможем в короткие сроки восстановить портфель и существенно улучшить операционную эффективность» - отметила Евгения Гашикулина, и.о. Председателя Правления AccessBank, комментируя результаты работы 1 квартала 2021 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Зеркало, синяя вечность и человек - дитя природы. Представлен проект Нуры Сури (ФОТО/ВИДЕО)
Зеркало, синяя вечность и человек - дитя природы. Представлен проект Нуры Сури (ФОТО/ВИДЕО)
Самира Эфенди примет участие в испанском pre-party &quot;Евровидения-2021&quot;
Самира Эфенди примет участие в испанском pre-party "Евровидения-2021"
HammAli &amp; Navai, Jony, Rauf &amp; Faik – победители ЖАРА MUSIC AWARDS (ФОТО)
HammAli & Navai, Jony, Rauf & Faik – победители ЖАРА MUSIC AWARDS (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Определился список кандидатов в членство ЦИК Азербайджана Политика 16:00
В Венгрии откроют объекты сферы услуг для привитых от коронавируса Европа 15:59
Уровень инфицирования коронавирусом в Грузии остается стабильно высоким Грузия 15:59
Северная Македония подпишет соглашение для получения доступа к азербайджанскому газу Энергетика 15:56
За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов Экономика 15:53
Ильхам Габибуллаев: «К концу этого года клиенты увидят ряд важных изменений в наших филиалах» Экономика 15:53
Туркменистан и Казахстан обсудили вопрос выдачи виз водителям транспортных средств Транспорт 15:52
ЦБ обнародовал объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Азербайджана Финансы 15:49
Банк России повысил ключевую ставку Россия 15:48
В Азербайджане начался прием обращений для выдачи сертификата Startap Экономика 15:44
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО) Азербайджан 15:43
Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в Кыргызстан Турция 15:36
Экспорт газа из Азербайджана в Италию превысил 430 млн кубометров Энергетика 15:35
Назван срок начала экспорта Азербайджаном автомобилей в Украину Бизнес 15:31
Правление ПЕА утвердило кандидатов в членство ЦИК Азербайджана Политика 15:30
Бакинский порт могут передать в частное управление Транспорт 15:25
ПЕА рассматривает вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 15:23
Объем кредитов, выданных общественным организациям Азербайджана, заметно сократился Финансы 15:09
В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания Общество 15:03
Проекты программы Azerbaijan 500 ASAN Startup имеют большие возможности выхода на мировые рынки ИКТ 15:02
Очередной предвзятый шаг Германии против Азербайджана является вопиющим лицемерием - комментарий Политика 15:02
МИД: Иран предоставил подробные ответы МАГАТЭ Ядерная программа 14:57
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan” Общество 14:53
Названа дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 14:50
Надеемся, что Администрация США не совершит исторической ошибки – Хикмет Гаджиев Политика 14:45
Азербайджан сотрудничает с ведущими странами мира в области развития робототехники - минсвязи ИКТ 14:32
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Диего США 14:26
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для компрессоров Тендеры 14:25
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам населения Финансы 14:21
Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения Россия 14:20
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ) Политика 14:19
Дети тюркского мира в национальных костюмах – праздничный вечер в Баку (ФОТО) Культура 14:17
Азербайджанцы номинированы на престижную в России музыкальную премию Культура 14:05
Франции следовало бы отказаться от сопредседательства в МГ ОБСЕ - Натали Гуле Политика 13:58
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 13:56
ASCO привлечет услуги по страхованию двух танкеров Тендеры 13:49
Азербайджанская ИТ-компания расширила спектр своих решений благодаря международному сотрудничеству ИКТ 13:42
В Азербайджане будет создана единая информационная база о шехидах и членах их семей Общество 13:41
С начала года порты Турции приняли около 100 млн тонн грузов Турция 13:37
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании Экономика 13:36
Выделены средства на бурение 25 субартезианских скважин в ряде районов Азербайджана - распоряжение Политика 13:36
В Азербайджане с начала года под хлопок засеяно около 64 тыс. га Экономика 13:32
Парламент Азербайджана принял отчет Нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми Политика 13:31
В Азербайджане будет создана единая информационная база о ветеранах войны Азербайджан 13:31
Крупный порт на севере Турции с начала года принял более 500 судов Турция 13:15
Назван состав сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку Общество 13:11
Определен один из спонсоров форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана Энергетика 13:08
Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана Энергетика 13:07
Объем депозитов в банках Азербайджана незначительно сократился за год Финансы 13:00
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла Общество 12:55
США импортировали из Турции химпродукцию почти на $253 млн Турция 12:50
В Баку почтили память Анара Мамедханова. Прошло 10 лет... (ФОТО) Социум 12:49
Грузооборот аэропорта турецкой Антальи сократился более чем наполовину Турция 12:39
В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр Финансы 12:39
Грузия и Украина будут выдавать разрешения на грузовые перевозки в электронном виде Грузия 12:36
В Баку будут созданы альтернативные группы регистрации по приему в I класс школ Общество 12:35
Фонд YAŞAT до сегодняшнего дня взял под опеку более 5 800 человек Общество 12:30
Совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана за год незначительно уменьшился Финансы 12:21
Поражение во II Карабахской войне - сложный психологический момент для армянского общества - российский политтехнолог Политика 12:12
В России выявили 8 840 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:06
Завтра в Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию Общество 11:59
С начала 2021 г. в Турции зарегистрированы около 20 компаний с узбекистанским капиталом Турция 11:58
Неверно называть третью волну пандемии коронавируса последней - TƏBİB (ВИДЕО) Общество 11:55
ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти в I квартале 2021 г. Энергетика 11:51
В Азербайджане женщины играют исключительную роль в развитии технологий - глава Центра ИКТ 11:44
YARAT начинает грандиозный проект - первый Международный Бакинский фестиваль стрит-фотографии Культура 11:36
Грузия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 11:27
В Азербайджане на аукцион выставят 123 объекта госимущества Бизнес 11:20
Турция сократила экспорт зерновых и бобовых культур в Туркменистан более чем на треть Турция 11:18
В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования Финансы 11:15
Azer Turk Bank обновляет сеть обслуживания Экономика 11:14
Директор образовательного центра A-level об образовании за границей (ФОТО) Общество 11:13
Покупательная способность населения Нахчыванской АР выросла в I квартале Бизнес 11:09
Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:07
Узбекское агентство объявило тендер на строительство ангара Тендеры 11:05
Болгария активно импортирует турецкие автомобили Турция 11:03
В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах Общество 10:51
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 10:45
В Нахчыванской АР расширяется использование ВИЭ Энергетика 10:40
Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог Точка зрения 10:39
Грузинская железная дорога рекордно увеличила перевозку грузов Грузия 10:31
В Гяндже началось восстановление домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО) Общество 10:30
Высокоскоростной мобильный интернет от Azercell становится доступен повсеместно ИКТ 10:24
Россия может начать поставлять в Индию ремдесивир в течение 15 дней Россия 10:22
Производство стальной заготовки в Иране превысило 22,5 миллиона тонн Экономика 10:18
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:16
В мае в Израиле начнет работать сервис Apple Pay Израиль 10:14
Драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели Финансы 10:13
Турция и Азербайджан намерены сотрудничать в сфере развития морских портов Турция 10:10
Грузия и Болгария обсудили сотрудничество в сфере морского судоходства Транспорт 10:08
Информационные системы госструктур Азербайджана размещены в G-Cloud - минсвязи ИКТ 10:02
Доллар слабеет на понижении доходности гособлигаций США США 10:00
Euronews: Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры Общество 09:56
Сегодня в Азербайджане состоится выпускной экзамен для учащихся 11-х классов Общество 09:49
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:39
Село Наджафлар Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 09:36
Цены на нефть корректируются вверх Энергетика 09:29
Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 18 вопросов Политика 09:21
В Баку с приближением лета подорожали дачные дома Экономика 09:15
Биткойн снизился более чем на 5% Финансы 08:51
Все новости