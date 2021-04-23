За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2021-го года.

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https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

На конец первого квартала активы банка составляют 848 млн. манатов.

Чистый кредитный портфель банка на этот же период равен 477.2 млн. манат. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 520 млн. манат. Удельный вес кредитного портфеля в балансе Банка за первый квартал увеличился с 59 % до 61%.

В первом квартале 2021 года AccessBank выдал кредитов на сумму 130 млн. манатов. Рост кредитного портфеля по сравнению с концом 2020 года составил 18.3 миллионов манат. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и около 40% от всех микрокредитов выдаются на сельскохозяйственный сектор.

Депозитный портфель банка на конец марта составил 614 млн. манатов.

Чистые процентные доходы банка за первый квартал 2021-го года составили 12.2 млн. манат.

Чистая прибыль банка в первом квартале 2021 года составила 135 тысяч манат.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 78.4 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манат) на 28.4 млн. манатов.

На конец марта 2021 года коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 75%, что выше нормы (30%) в два с половиной раза.

«Банк почти на 70% превысил показатели роста кредитного портфеля по сравнению с бизнеc-планом. Мы продолжаем активно финансировать предпринимателей, наглядно демонстрируя что для нас значит партнерство: наша команда максимально пытается помочь восстановиться бизнесу, выходящему из карантина. Несмотря на то что финансовые показатели банка несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, мы уверены, что сможем в короткие сроки восстановить портфель и существенно улучшить операционную эффективность» - отметила Евгения Гашикулина, и.о. Председателя Правления AccessBank, комментируя результаты работы 1 квартала 2021 года.