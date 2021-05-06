Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта в порт Курык (Казахстан).

Как сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского порта Эльмар Хабибли, в настоящее время в Бакинском порту оперативно осуществляется погрузка судна.

“Судно, которое совершит свой первый рейс в казахстанский порт Курык, будет перевозить 47 пассажиров (43 из них водители грузовиков) и 19 легковых автомобилей”, - сказал он.

Хабибли отметил, что в ближайшие часы судно должно выйти из Бакинского порта.