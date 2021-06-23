Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров
БАКУ /Trend/ - Глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди предложил представителям азербайджанского бизнеса участвовать в создании сети оптово-распределительных центров на территории Казахстана.
Этот вопрос обсуждался на встрече Тлеуберди с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках официального визита главы МИД Казахстана в Баку.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сферах.
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Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров
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