Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров

БАКУ /Trend/ - Глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди предложил представителям азербайджанского бизнеса участвовать в создании сети оптово-распределительных центров на территории Казахстана.

Этот вопрос обсуждался на встрече Тлеуберди с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках официального визита главы МИД Казахстана в Баку.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сферах.