Kapital Bank готов сотрудничать со стартапами

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Kapital Bank, помимо финансовой поддержки, готов сотрудничать со стартапами.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг советник по международным делам Kapital Bank Вугар Садыг на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

По его словам, Kapital Bank является одним из крупнейших банков Азербайджана, обслуживающих все сферы деятельности, физических лиц и корпоративных клиентов.

«Мы работаем с разными компаниями. Чистая прибыль банка за три квартала этого года составила 135 миллионов манатов. Также мы работаем над цифровизацией розничных услуг, оказываем услуги малому и среднему бизнесу. Теперь нашими услугами можно воспользоваться из любой точки Азербайджана и даже за рубежом», - сказал Садыг.

Советник отметил, что основная партнерская деятельность банка формируется в сферах торговли, строительства, туризма и некоторых других областях.

«Также мы способствуем росту стартапов путем их финансирования. Помимо финансовой поддержки, мы готовы с ними сотрудничать», - сказал Садыг.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)