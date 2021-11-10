Плати и выигрывай с AniPay в Yelo Bank!

Центральный банк Азербайджанской Республики проводит стимулирующую лотерею под названием «Плати и выигрывай с AniPay». Пользователи, загрузившие минимальную сумму в 5 манатов через AniPay, загрузив мобильное приложение Yelo Bank, получат право участвовать в лотерее.

Цель лотереи - сформировать в обществе привычки онлайн-платежей и увеличить безналичное обращение в экономике, а также способствовать использованию системы мгновенных платежей (APS), которая предоставляет инновационные платежные решения.

В период поощрительной лотереи (1-30 ноября 2021 года) участнику дает шанс каждый перевод от 5 манатов. Независимо от количества транзакций, совершенных между одними и теми же участниками, это считается в качестве одного шанса.

Розыгрыш призового фонда лотереи состоится 10 декабря 2021 года. Лотерея распространяется только на транзакции между физическими лицами. Планируется, что всего будет выявлено 400 победителей, по 100 манатов на каждого. Сумма выигрыша будет переведена на банковский счет победителя.

Транзакции, не имеющие права на участие в лотерее:

• Операции между собственными счетами пользователя;

• Отмененные (сторнированные) транзакции.



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