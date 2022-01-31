Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановительных работах в Карабахе.

Об этом сказал в понедельник Trend посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Сейчас мы ожидаем от Азербайджана конкретных планов по восстановительным работам, которым и будут следовать компании», - сказал Шарп.

Как отметил дипломат, Карабах является одним из лучших мест в Азербайджане для освоения "зеленой" энергетики.

По словам посла, на данный момент компания bp разрабатывает проекты по возобновляемым источникам энергии, а именно солнечных электростанций, на освобожденных землях.

«Чрезвычайно отрадно, что правительство Азербайджана развивает "зеленую" энергетику на освобожденных территориях», - отметил Шарп.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)