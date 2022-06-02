БАКУ /Trend/ - ACWA Power продолжит поддерживать Азербайджан на пути к "зеленому" переходу.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«ACWA Power рада поддержать Азербайджан на пути к развитию «зеленой» энергетики», - сказал он.

По его словам, богатые природные ресурсы, большой потенциал на шельфе дают Азербайджану возможность успешно развиваться в этом секторе.

«ACWA Power будет содействовать Азербайджану в сокращении выбросов углекислого газа, использовании возобновляемых источников энергии для промышленных нужд, уменьшении зависимости от сжигания ископаемого топлива для производства электроэнергии и расширении других потенциальные возможностей», - добавил Тертон.