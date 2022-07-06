Доступный кредит для каждого от банка ABB

Банк АВВ объявил о запуске новой кампании для клиентов, желающих получить кредит наличными на выгодных условиях. Каждый клиент может воспользоваться выгодными условиями кредита вне зависимости от того, выдана ли его зарплатная или пенсионная карта банком АВВ или нет.

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Годовая процентная ставка - от 14%

Кампания действительна до 1 августа

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей, доступны во всех филиалах АВВ. Для того чтобы оформить кредит достаточно обратиться в любой филиал банка и предоставить удостоверение личности. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно заранее записаться на сайте банка. Заказать и получить кредит также можно в режиме онлайн посредством приложения ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.