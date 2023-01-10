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Важнейшее значение Зангезурского коридора заключается в обеспечении прямой связи Нахчывана с другими экономическими районами Азербайджана - Фуад Наджафли (Дополнено)

Экономика Материалы 10 января 2023 20:35 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 17:28)

БАКУ /Trend/ - Важнейшее значение Зангезурского коридора будет заключаться в обеспечении прямой связи между Нахчываном и другими экономическими районами Азербайджана. Тем самым также еще больше повысится экономическое и транзитное значение Нахчывана, будут определены новые направления развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

Он отметил, что осуществленные Президентом Азербайджана широкомасштабные социально-экономические реформы вывели страну на новый этап развития. Обеспечение устойчивого макроэкономического развития, рост экономического потенциала еще больше укрепляют как интеграцию, так и позиции Азербайджана в мировом сообществе. Решительная позиция и дальновидная политика главы государства в отношении открытия Зангезурского коридора повышают значение Азербайджана как главного геоэкономического центра Европы и Азии, определяют новые подходы в региональной экономической диверсификации, соответствующие национальным интересам Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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