Азербайджан и ФАО продолжат работать над проектами по защите окружающей среды

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана утвердило на ближайшие пять лет стратегию по защите окружающей среды, в том числе на освобожденных территориях.

Об этом сказал советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде в ходе регионального семинара, посвященного совместной с ФАО деятельности в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, ожидается проведение ряда мониторинговых работ как министерством, так и совместно с ФАО.

«С ФАО у нас есть множество проектов, и мы намерены продолжить при поддержке этой организации реализацию проектов по защите окружающей среды. Также, мы при технической поддержке ФАО провели инвентаризацию лесов и создали соответствующую информационную систему. В рамках международных соглашений мы в тесном сотрудничестве с ФАО работаем по проектам, направленным на предотвращение климатических изменений», - добавил он.

Новость обновляется