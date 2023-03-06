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Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

Экономика Материалы 6 марта 2023 09:38 (UTC +04:00)
Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

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В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялась встреча с делегацией Агентства стратегических реформ при Президенте Узбекистана во главе с руководителем Департамента координации трансформации стратегических предприятий Мансурходжой Юсупходжаевым.

Заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев, приветствуя гостей, с удовлетворением отметил прошедший в прошлом месяце в столице Республики Узбекистан городе Ташкенте 1-й Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум. До внимания было доведено, что подписанный между ЗАО «AzerGold» и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана в рамках форума Меморандум о взаимопонимании и соглашении открывает широкие перспективы сотрудничества в горнодобывающей промышленности двух дружественных стран. Затем X.Фарзалиев подробно проинформировал гостей о достижениях ЗАО.

Мансурходжа Юсупходжаев, поблагодарив за теплый прием, отметил, что регулярные встречи подобного рода служат укреплению отношений. Он также рассказал об углублении экономических связей между двумя странами и подчеркнул, что его страна заинтересована в изучении опыта экономических реформ, проводимых в Азербайджане.

Начальник Межрегиональной инспекции по работе с крупными налогоплательщиками Государственного налогового комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан Феруз Ахмедов рассказал о налоговых реформах, проводимых в его стране, и их влиянии на развитие бизнеса, особенно промышленности.

Затем между сторонами состоялся обмен информацией в области налогового законодательства для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор, были даны ответы на интересующие гостей вопросы. На встрече также были затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.

Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
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