Делегация Узбекистана посетила ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялась встреча с делегацией Агентства стратегических реформ при Президенте Узбекистана во главе с руководителем Департамента координации трансформации стратегических предприятий Мансурходжой Юсупходжаевым.

Заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев, приветствуя гостей, с удовлетворением отметил прошедший в прошлом месяце в столице Республики Узбекистан городе Ташкенте 1-й Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум. До внимания было доведено, что подписанный между ЗАО «AzerGold» и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана в рамках форума Меморандум о взаимопонимании и соглашении открывает широкие перспективы сотрудничества в горнодобывающей промышленности двух дружественных стран. Затем X.Фарзалиев подробно проинформировал гостей о достижениях ЗАО.

Мансурходжа Юсупходжаев, поблагодарив за теплый прием, отметил, что регулярные встречи подобного рода служат укреплению отношений. Он также рассказал об углублении экономических связей между двумя странами и подчеркнул, что его страна заинтересована в изучении опыта экономических реформ, проводимых в Азербайджане.

Начальник Межрегиональной инспекции по работе с крупными налогоплательщиками Государственного налогового комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан Феруз Ахмедов рассказал о налоговых реформах, проводимых в его стране, и их влиянии на развитие бизнеса, особенно промышленности.

Затем между сторонами состоялся обмен информацией в области налогового законодательства для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор, были даны ответы на интересующие гостей вопросы. На встрече также были затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.