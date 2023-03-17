В села Забух и Сус планируется переселение 296 семей - Али Асадов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:52)

БАКУ /Trend/ - В села Забух и Сус планируется переселение 296 семей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

"Распоряжением Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года утверждена "I Государственная программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории". В целях обеспечения исполнения мероприятий, предусмотренных государственной программой, подписано соответствующее распоряжение Кабинета министров", - сказал он.

Асадов отметил, что целенаправленные и масштабные проекты, реализуемые при непосредственном участии и под руководством Президента Ильхама Алиева, способствуют быстрому возрождению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

"За послевоенный период, на освобожденных от оккупации территориях была проведена работа по созданию современной жилой, производственной и сервисной инфраструктуры, восстановлению хозяйственной деятельности, в том числе транспортно-коммуникационных линий.

Одним из памятных исторических событий является начало переселения населения в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. С участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 27 мая в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село". На первом этапе было обеспечено переселение 66 семей (326 человек), а на данный момент число семей, проживающих в Агалы - 86 (420 человек).

До конца текущего года планируется переселить первую группу лачинцев. Предполагается, что в селах Забух и Сус поселится 296 семей. В эти дни проводится переселение первых 20 семей в село Талыш", - сказал он.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)