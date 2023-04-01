Газпромбанк спрогнозировал вклад проектов в Карабахе в рост экономики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В 2023 г., когда проекты в Карабахе наберут обороты и привлекут не только бюджетные, но и иностранные инвестиции, их вклад в рост экономики может составить 2,5 п.п.

Об этом сказала в субботу Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

«При этом новые проекты по развитию транспортных артерий позволят обеспечить рост доли транспорта в ВВП Азербайджана к 2024 г. до уровней, близких к 20%. Напомним, что в допандемийном 2019 г. доля транспорта в ВВП Азербайджана едва превышала 10%»,- сказала она.

По словам Хайдаршиной, диверсификации экономики Азербайджана способствует также приток денежных переводов.

«Растущий потребительский спрос стимулирует рост в розничной торговле и сфере услуг, которые также относятся к ненефтегазовому сектору. По данным ЦБ АР, в 2022 г. приток денежных переводов физлиц в Азербайджан достиг 3,6 млрд долл. и увеличился в 3,2 раза по сравнению с 2021 годом»,- добавила она.