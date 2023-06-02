Будут профинансированы дополнительные мероприятия в связи с "Большим возвращением" и усилением обороноспособности Азербайджана - министр

Для Большого возвращения и усиления обороноспособности будет выделено дополнительное финансирование - министр

БАКУ /Trend/ - Поставлено в качестве цели финансирование дополнительных мероприятий по программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории и усилению обороноспособности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр добавил, что предусматривается погашение обязательств по программам международной помощи и международным договорам, применение нового подхода к управлению государственным долгом и осуществление ряда других необходимых государственных расходов.

Отметим, что на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Доходы пересмотренного государственного бюджета 2023 года прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.