Чехия нацелена на развитие сотрудничества в ж/д сфере с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Чехия с нетерпением ожидает развития сотрудничества в железнодорожной сфере с Азербайджаном.

Об этом сказал Trend министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Строительство азербайджанской части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс стало пиком участия чешских компаний в этом проекте. В проекте участвовало около 10 компаний из Чешской Республики. Это был значительный по объему проект для наших экономик. И это хорошая база для развития подобных проектов в будущем", - сказал он.

Как отметил министр, в целом объем бизнеса между двумя странами за последние годы значительно увеличился.

"Наблюдался огромный рост экспорта из Азербайджана в Чехию – на 145 процентов. Чешский экспорт в Азербайджан, в свою очередь, был несколько ниже – увеличившись примерно на 50 процентов.

На наших встречах с министром экономики и министром энергетики Азербайджана мы договорились, что мы страны-единомышленники, разделяем схожие ценности и хотим продолжать расширять взаимные деловые связи", - добавил Йозеф Сикела.

Реконструкция азербайджанской части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс была завершена группой чешских компаний во главе с Moravia Steel в 2019 году.

В то же время Азербайджан продолжает инвестировать в этот маршрут, и нацелен вложить более 120 миллионов долларов. В результате мощность в рамках проекта будет увеличена с 1 до 5 миллионов тонн.