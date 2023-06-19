В «Банке Республика» начался процесс выдачи компенсации вкладчикам «Günay Bank»

С 19 июня 2023 года во всех филиалах и отделениях «Банка Республика», одного из ведущих банков страны, начался процесс выплаты компенсаций вкладчикам «Günay Bank» находящегося в процессе ликвидации.

Решением Административной коллегии Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-42/2023 от 18 мая 2023 года ОАО «Günay Bank» признано банкротом и ликвидатором указанного банка назначен Фонд страхования вкладов. По решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов (ADİF), в качестве банка-агента, который будет выплачивать компенсации по защищенным вкладам в ОАО «Günay Bank», выбран ОАО «Банк Республика».

Вкладчики при обращении в соответствующие филиалы и отделения ОАО «Банка Республика» за компенсацией должны представить договор вклада, сберегательную книжку или иные документы, удостоверяющие вклад, в порядке, предусмотренном законодательством, и их копию, а также документ, удостоверяющий личность вкладчика.

Следует отметить, что сеть обслуживания «Банка Республика» включает в себя 33 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. 18 из них предоставляют услуги в Баку и на Абшероне, еще 18 в регионах страны. Вкладчики могут обратиться в любой филиал и отделение «Банка Республика» с 09:00 до 17:30 согласно графику работы Банка и смогут получить свою компенсацию после проверки соответствующих документов.

Подробную информацию и адреса, по которым расположена сеть обслуживания банка, можно получить на официальном сайте www.bankrespublika.az.

Для информации отметим, что вклады будут компенсированы в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О страховании вкладов». Так, по застрахованному вкладу будет выплачена компенсация в размере 100% вклада, но не более 100 тысяч манатов, по денежным средствам на банковских счетах, открытых физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью - не более 20 тысяч манатов, а по денежным средствам, принадлежащим физическим лицам, находящимся на депозитных счетах нотариусов - 100% этих денежных средств.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.