Названо количество произведенных в Азербайджане легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2023 года в Азербайджане было произведено 1942 единицы легковых автомобилей, что на 553 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend, в целом за указанный период в сферах производства машин и оборудования, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов было произведено продукции на 458,9 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 52,1 процента, машин и оборудования - на 14,9 процента, а производство других транспортных средств сократилось на 17,7 процента. За этот период производство тракторов увеличилось на 23,5 процента.