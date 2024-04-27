Выгодное предложение смартфона от Nar (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Nar представляет в своих центрах продаж и обслуживания линейку популярных моделей смартфонов Xiaomi и Tecno по выгодным ценам. Приобретите смартфоны Xiaomi или Tecno за наличные или банковскую карту BirKart и получите специальную скидку до 10%. Более того, при покупке смартфона клиенты получают 12 месяцев бесплатного доступа в Интернет и годовую гарантию.

В соответствии со стратегией доступных цен оператора, клиенты могут приобрести модели Xiaomi или Tecno всего от 14,4 AZN в месяц при оплате BirKart. Самое доступное устройство стоит всего 184.9 AZN.

Помимо продажи смартфонов магазины Nar предлагают различные устройства и аксессуары для мобильных телефонов, продажу и восстановление телефонных номеров, а также другие услуги. В соответствии со стратегией мобильного оператора, ориентированной на клиента, абоненты Nar могут воспользоваться этими высококачественными услугами по доступной цене.

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Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.