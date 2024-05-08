Двусторонние переговоры между Баку и Ереваном дают надежду на мир в регионе - Le Figaro

БАКУ /Trend/ - Возвращение к двустороннему подходу в переговорах между Азербайджаном и Арменией дает надежду на установление мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Trend, об этом говорится в статье французского политолога и эксперта по Ближнему Востоку Себастьяна Буссуа, опубликованной в издании Le Figaro.

В материале отмечается, что это могло бы иметь глубокие геополитические последствия. После десятилетий конфликта такой подход может принести надежду в период глобальной напряженности и утраты эффективности международного сообщества.

Буссуа отмечает, что Россия, США и Европейский союз не смогли добиться успеха в качестве посредников между Азербайджаном и Арменией.

"В настоящее время министерские делегации двух стран активно обсуждают все вопросы напрямую, без международного посредничества. Этот процесс может привести к заключению мирного соглашения, положив конец многолетнему конфликту", - пишет эксперт.

Политолог также подчеркнул, что возвращение Арменией четырех сел Азербайджану в конце апреля является показателем ее желания двигаться к миру.

"На самом деле у Армении нет выбора: страна должна быть реинтегрирована в региональную динамику как можно быстрее. Запуск Зангезурского коридора принесет выгоду обеим странам, позволяя Азербайджану восстановить коммуникации со своей Нахчыванской АР, а Армении - торговать со своими соседями. У китайцев это называется беспроигрышным соглашением. Обе стороны надеются, что соглашение будет подписано до COP29, которая пройдет в конце ноября в Баку", - пишет в заключение Себастьян Буссуа.