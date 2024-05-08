Азербайджан, готовящийся принять COP29, находится на пороге исторического момента - The Standard

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, готовящийся провести COP29 в ноябре этого года, находится на пороге исторического момента. Страна рассматривает эту ответственность не только как показатель высокого доверия международного сообщества, но и как благоприятную возможность для осуществления значительных мер в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева, опубликованной в газете "The Standard".

В статье отмечается, что в основе азербайджанского подхода лежит принцип инклюзивности. В COP29 подразумевается участие всех сторон. Обеспечив то, чтобы мнения и предложения людей из разных групп были услышаны, можно установить более прочные партнерские отношения и добиться более эффективных результатов в борьбе с изменением климата.

Коснувшись прогресса, достигнутого на COP28, особенно в таких областях, как финансы, адаптация и устранение потерь и ущерба, связанных с климатом, посол подчеркнул, что еще предстоит много работы. Хотя традиционная поддержка, направленная на развитие, очень важна, ее недостаточно для удовлетворения растущих финансовых потребностей в деятельности, связанной с климатом.

"Международному сообществу действительно важно внести фундаментальные изменения в свой подход и образ мышления для эффективного решения проблем, связанных с климатом. Одним из важных шагов, предпринятых Азербайджаном, является объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира". Это не только подчеркивает нашу приверженность глобальной борьбе с этой проблемой, но и фокусирует наше внимание на укреплении партнерских отношений на национальном, региональном и международном уровнях", отметил посол.

Он добавил, что команда COP29 активно сотрудничает с различными партнерами и переговорными группами, понимая, что коллективная деятельность имеет решающее значение для успеха.

"В своей деятельности мы стремимся преодолеть разногласия между глобальным Югом и глобальным Западом. COP29 должна стать фактором, который усиливает эффективность и интеграцию, объединяя страны, которые исторически имели ограниченные связи и партнерские отношения.

В качестве примера можно привести развивающиеся партнерские отношения между Азербайджаном и Кенией. Хотя между нашими странами существуют хорошие отношения, мы понимаем необходимость дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, особенно на фоне важной роли Кении в решении проблемы изменения климата. Именно поэтому президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с Президентом Руто в марте в рамках Ассамблеи ООН по окружающей среде", - говорится в статье.

"Такие мероприятия, как COP29 или прошедшая недавно шестая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6), являются важными примерами того, как государства мира могут коллективно координировать свои усилия по охране окружающей среды. Лидерство, проявленное в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP) в продвижении глобальной экологической повестки дня, заслуживает похвалы, и мы должны продолжать эту динамику. Механизм "тройки COP", объединяющий в себе председательство COP28, COP29 и COP30, является очень важным достижением в обеспечении сохранения такой динамики. Но это не просто миссия для Кении и Азербайджана. Если мы хотим добиться ограничения глобального повышения температуры в 1,5°C, мы должны принять, что при решении такой сложной проблемы должен быть применен комплексный подход", – подчеркнул посол Азербайджана в статье.

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